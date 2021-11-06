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Около 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне

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Суббота 06 ноября 2021 14:58
Около 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне Фото: около 100 человек погибли при взрыве бензовоза (ilkha.com)
Автор: Александр Белоус

По меньшей мере 99 человек погибли и более 100 получили ранения в столице Сьерра-Леоне. Бензовоз взорвался во Фритауне вечером в пятницу, 5 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В субботу утром из разбившегося бензовоза все еще продолжалась утечка топлива, когда полиция и солдаты пытались убрать с улицы большие толпы зевак.

Среди жертв были люди, которые стекались собирать топливо, вытекшее из разбитого автомобиля.

В видеороликах, опубликованных в Интернете вскоре после взрыва, видно, как люди бегут сквозь клубы густого дыма, когда большой пожар освещает ночное небо.

В авариях с автоцистернами в Африке к югу от Сахары ранее погибли десятки людей, которые собирались, чтобы собрать пролитое топливо, и пострадали от вторичных взрывов.

В 2019 году в результате взрыва бензовоза в Танзании погибли 85 человек, а около 50 человек погибли в аналогичной катастрофе в Демократической Республике Конго в 2018 году.

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