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Количество погибших от взрыва в Афганистане возросло до 35

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 13:13
Фото: боевики Талибана (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)
Фото: боевики Талибана (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)

Взрыв произошел вчера, 16 июня, в афганском городе Нангархара

Число погибших в результате взрыва автомобиля в городе Нангархара (Афганистан) возросло до 35, еще 65 человек получили ранения. Об этом сообщает Pajhwok в Twitter.

"Обновление: 35 человек были убиты и 65 ранены в результате взрыва, который произошел вчера вечером в Нангархаре", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ответственность за взрыв в Нангархара 16 июня взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Напомним, взрыв произошел в ходе встречи афганских военных с боевиками движения "Талибан", представители которого недавно договорились с властями страны о перемирии в честь праздника Ид-аль-Фитр.

В многочисленных городах страны участники движения "Талибан" проводили встречи с военнослужащими в честь перемирия. Именно во время одной из таких встреч в Нангархаре и произошел теракт. По данным правоохранителей, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

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Теги публикации: Афганистан, Жертвы, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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