Количество погибших от взрыва в Афганистане возросло до 35

Взрыв произошел вчера, 16 июня, в афганском городе Нангархара

Число погибших в результате взрыва автомобиля в городе Нангархара (Афганистан) возросло до 35, еще 65 человек получили ранения. Об этом сообщает Pajhwok в Twitter.

"Обновление: 35 человек были убиты и 65 ранены в результате взрыва, который произошел вчера вечером в Нангархаре", - говорится в сообщении.

Update: 35 people were killed and 65 wounded in yesterday #Nangarhar #ceasefire celebrations blasts. pic.twitter.com/Xma7rFmIxR — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) June 17, 2018

Ранее сообщалось, что ответственность за взрыв в Нангархара 16 июня взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Напомним, взрыв произошел в ходе встречи афганских военных с боевиками движения "Талибан", представители которого недавно договорились с властями страны о перемирии в честь праздника Ид-аль-Фитр.

В многочисленных городах страны участники движения "Талибан" проводили встречи с военнослужащими в честь перемирия. Именно во время одной из таких встреч в Нангархаре и произошел теракт. По данным правоохранителей, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.