В результаті другого за два дні вибуху в Афганістані загинули щонайменше 10 осіб

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт

У місті Джалал-Абад (Афганістан) сьогодні, 17 червня, стався другий за два дні вибух. Про це повідомляє канал TOLO News.

Наголошується, що бомбу підірвав смертник.

За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 10 осіб.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, кількість загиблих в результаті вибуху автомобіля в місті Нангархара (Афганістан) зросла до 35, ще 65 осіб отримали поранення.

Зазначимо, вибух стався в ході зустрічі афганських військових з бойовиками руху "Талібан", представники якого нещодавно домовилися з владою країни про перемир'я на честь свята Ід-аль-Фітр. У численних містах країни учасники руху "Талібан" проводили зустрічі з військовослужбовцями в честь перемир'я. Саме під час однієї з таких зустрічей в Нангархарі і стався теракт.

За даними правоохоронців, вибухнув начинений вибухівкою автомобіль.