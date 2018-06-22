В результате урагана в Польше погиб человек

Около 10 человек получили ранения

В результате урагана в Польше погиб один человек, еще 10 получили ранения.Об этом сообщает RMF 24.

Как сообщается, более всего пострадала территория Мазовецкого воеводства. Там сильный ветер повредил около 300 домов, в том числе 185 жилых.

Так, в местности Идзикув в Нижней Силезии на автомобиль, в котором путешествовала семья из четырех человек, упало дерево. Несколько случаев были связаны с попаданием людей частей поврежденных домов и ветвей деревьев.

Кроме того, ранения получил вице-бургомистр города Воломин. Утром власти города сообщили, что он скончался в больнице.

В результате непогоды чрезвычайным службам пришлось вмешаться 4,5 тыс. раз. В ликвидации последствий непогоды приняли участие более 20 тыс. работников. Больше всего вызовов были связаны с поваленными деревьями.

По состоянию на утро пятницы 74 тыс. потребителей остаются без электроэнергии, в четверг вечером таких было более 300 тыс.

Напомним, по Украине объявлено штормовое предупреждение на 22 июня 2018 года.