У результаті урагану в Польщі загинула людина

Близько 10 осіб отримали поранення

В результаті урагану в Польщі загинула одна людина, ще 10 отримали поранення.Про це повідомляє RMF 24.

Як повідомляється, найбільше постраждала територія Мазовецького воєводства. Там сильний вітер пошкодив близько 300 будинків, у тому числі 185 житлових.

Так, в місцевості Идзикув в Нижній Сілезії на автомобіль, в якому подорожувала сім'я з чотирьох осіб, впало дерево. Кілька випадків були пов'язані з попаданням людей частин пошкоджених будинків і гілок дерев.

Крім того, поранення отримав віце-бургомістр міста Воломин. Вранці влади міста повідомили, що він помер у лікарні.

В результаті негоди надзвичайним службам довелося втрутитися 4,5 тис. разів. У ліквідації наслідків негоди взяли участь понад 20 тис. працівників. Найбільше викликів були пов'язані з поваленими деревами.

За станом на ранок п'ятниці 74 тис. споживачів залишаються без електроенергії, у четвер ввечері таких було більше 300 тис.

Нагадаємо, що по Україні оголошено штормове попередження на 22 червня 2018 року.