В Европе в результате урагана "Киара" погибли 6 человек

В результате урагана "Киара", который обрушился на Европу, погибли по меньшей мере 6 человек. Также ураган вызвал сильные перебои в транспортном сообщении, пишет Associated Press.

Как сообщается, один человек утонул в Швеции. Лодка, на которой он плыл со знакомым по озеру Феген, перевернулась. Погибшего мужчину выбросило на берег волнами. Второго пассажира до сих пор ищут.

Также по одному человеку погибли в Словении и южной Великобритании в следствие обрушения деревьев на их автомобили.

Еще 5 человек пострадали в Чехии. В больнице умерла женщина, которую ударило деревом.

На горнолыжном курорте в Польше погибли женщина и ее дочь. Ветром крышу унесло на людей, которые были возле подъемника. В результате инцидента пострадали еще три человека.

Напомним, в конце 2019 года в результате двух ураганов, которые обрушились на Португалию, Испанию и Францию, погибли 8 человек.

Также осенью Центральной Европой пронеслись сильные ураганы, которые повлекли гибель мужчины в Германии и подростка в Словакии. Сильный ветер нарушал работу поездов, валил деревья и разрушал дома. Кое-где непогода привела к затоплению территорий.