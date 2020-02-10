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В Європі в результаті урагану "Кіара" загинули 6 людей

Новини » Надзвичайні події     10.02.2020 - 20:58
В Європі в результаті урагану "Кіара" загинули 6 людей
Фото: шторм "Кіара" (enovosty)

У зоні небезпеки - Бельгія та Німеччина

В результаті урагану "Кіара", який обрушився на Європу, загинули щонайменше 6 осіб. Також ураган викликав сильні перебої у транспортному сполученні, пише Associated Press.

Як повідомляється, один чоловік втопився у Швеції. Човен, на якому він плив зі знайомим по озеру Феген, перекинулася. Загиблого чоловіка викинуло на берег хвилями. Другого пасажира досі шукають.

Також по одній людині загинули в Словенії і південної Великобританії у результаті обвалення дерев на їх автомобілі.

Ще 5 осіб постраждали в Чехії. У лікарні померла жінка, яку вдарило деревом.

На гірськолижному курорті в Польщі загинули жінка та її донька. Вітром дах знесло на людей, які були біля підйомника. В результаті інциденту постраждали ще три людини.

Нагадаємо, в кінці 2019 року в результаті двох ураганів, які обрушилися на Португалію, Іспанію та Францію, загинули 8 людей.

Також восени Центральної Європою пронеслися сильні урагани, які спричинили загибель чоловіка в Німеччині і підлітка в Словаччині. Сильний вітер порушував роботу поїздів, валив дерева і руйнував будинки. Подекуди негода призвела до затоплення територій.

У Польщі вітер зірвав дах з будівлі, загинули дві людини
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