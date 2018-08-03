У результаті ударів по Ходейді загинули 20 людей

Новини Надзвичайні події 03.08.2018 - 06:41
Фото: Ємен (AFP)
Фото: Ємен (AFP)

Близько 20 людей загинули в результаті повітряного удару в портовому місті Ємену

Щонайменше 20 людей загинули в результаті повітряного удару біля входу в лікарню в портовому місті Ємену, розташованому в місті Ходейда. Про це повідомляє AFP.

"Кількість людей, убитих в результаті двох нападів, досягла 20", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що минулого тижня на острові Ходейда знову відбулися удари. Повітряним нальотом був вражений головний госпіталь Аль-Таври Ходейди, один з найбільш завантажених медичних установ у постраждалому від конфлікту Ємені.

Разом з тим, міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) в Ємені заявив, що вони відправили матеріали, достатні для лікування 50 тяжкопоранених людей.

Відзначимо, 13 червня Саудівська Аравія та її союзники в проурядової коаліції почали великий наступ, щоб повернути Ходейду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна підтримує єдність, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Єменської Республіки, а також зусилля легітимного і міжнародно визнаного Президента Абд Раббо Мансура Гаді.

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