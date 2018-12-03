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В результате торнадо в Иллинойсе пострадали более 20 человек

Новости » Происшествия    03.12.2018 - 04:59
В результате торнадо в Иллинойсе пострадали более 20 человек
Фото: торнадо (из открытых источников)

Трое пострадавших находятся в больнице

Из-за торнадо в американском Иллинойсе пострадал по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Кроме того, стихия полностью или частично разрушила более 100 домов.

По словам губернатора штата Брюса Ронера, трое пострадавших находятся в больнице, еще 18 получили незначительные повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что в США от трех торнадо погибли по меньшей мере четыре человека, инфраструктура пострадала от сильного ветра и наводнений.

Так, сильный ветер зарегистрировали в штатах Кентукки, Теннесси и Арканзас. Три случая гибели людей установлены в штате Кентукки, четвертая смерть - в штате Арканзас.

В штате Миссури стихия нанесла значительные повреждения местной инфраструктуре. В штате Кентукки из-за разрушительного характера торнадо вынужденно покинули свои дома около четырех десятков жителей.

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