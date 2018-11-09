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В результаті теракту в готелі Сомалі загинули 17 людей

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 17:05
Фото: теракт в Сомалі (twitter.com/DeqiWoldeMikel)
Фото: теракт в Сомалі (twitter.com/DeqiWoldeMikel)

Смертники на трьох автомобілях в'їхали в будівлю готелю і підірвалися

У Сомалі в результаті підриву смертників в готелі загинули щонайменше 17 осіб. Теракт стався недалеко від штаб-квартири відділу кримінальних розслідувань Сомалі в Могадішо, передає РБК-Україна з посиланням на Arab News.

Наголошується, що терористи на трьох автомобілях з вибухівкою увірвалися в готель Sahafi, розташованого недалеко від штаб-квартири відділу кримінальних розслідувань.

Поліція відкрила вогонь після нападу. Приблизно через 20 хвилин, ще один вибух стався на вулиці зі жвавим рухом. Поліція повідомляє, що внаслідок теракту 17 людей загинули. Однак дані поки не остаточні.

Також повідомляється, що жодна з терористичних груп не взяла на себе відповідальність за атаку. Проте зазначаэться, що ісламісти пов'язані з Аль-Каїдою, регулярно влаштовували напади в столиці Сомалі.

Нагадаємо, 14 жовтня у сомалійському місті Байода в результаті подвійного теракту терористов-смертників кількість жертв досягла 20 осіб, ще 40 людей отримали поранення.

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