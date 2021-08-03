В результате стрельбы вблизи Пентагона погиб полицейский, - CNN
В результате стрельбы, которая произошла сегодня вблизи Пентагона, получил ранение сотрудник полиции. Предварительно, полицейский погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.
Информацию о смерти полицейского телеканалу предоставили два источника в правоохранительных органах. Однако официального подтверждения гибели полицейского нет.
Охрана Пентагона также отказалась комментировать, был ли ликвидирован стрелок и были ли ранены другие люди. В то же время чрезвычайные службы на своих страницах в соцсетях заявили о нескольких пациентах, которых доставили в больницу после "инцидента с насилием" в районе Пентагона.
Стрельба произошла на платформе метро, которая является основным входом в Пентагон. Этим входом ежедневно пользуются тысячи сотрудников американского оборонного министерства.
Напомним, после стрельбы здание Пентагона было заблокировано.
Позже Пентагон сообщил, что вновь разблокирован, а СМИ заявили о ликвидации стрелка и ранении полицейского.