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В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погиб гражданин Германии

Новости » Происшествия    06.08.2019 - 06:59
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погиб гражданин Германии
Фото: место происшествия в Эль-Пасо (twitter.com/i_p_a_1)

Мужчина скончался в ночь на вторник, 6 августа

В Соединенных Штатах в результате стрельбы в Техасе в городе Эль-Пасо в супермаркете Walmart погиб гражданин Германии. Об этом сообщил германский МИД, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Мужчина скончался в госпитале в ночь на вторник, 6 августа.

"К сожалению, мы должны подтвердить, что среди жертв убийства в Эль-Пасо есть и гражданин Германии", - заявила представитель Германии МИД.

Она отказалась сообщить имя убитого или какие-либо другие сведения о нем.

В субботу, 3 августа, белый мужчина из-за расовой ненависти убил, по последним данным 22 человека, многие из которых были выходцами из Мексики и гражданами этой страны.

В среду Эль-Пасо должен посетить президент США Дональд Трамп.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призывает ввести смертную казнь за преступления на почве ненависти. Он поручил Министерству юстиции предложить законопроект, обеспечивающий смертную казнь тем, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиТехасСтрельба
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