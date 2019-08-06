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У результаті стрілянини в торговому центрі в Техасі загинув громадянин Німеччини

Новини » Надзвичайні події    06.08.2019 - 06:59
У результаті стрілянини в торговому центрі в Техасі загинув громадянин Німеччини
Фото: місце події в Ель-Пасо (twitter.com/i_p_a_1)

Чоловік помер у ніч на вівторок, 6 серпня

У Сполучених Штатах у результаті стрілянини в Техасі у місті Ель-Пасо в супермаркеті Walmart загинув громадянин Німеччини. Про це повідомило німецьке МЗС, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Чоловік помер у госпіталі в ніч на вівторок, 6 серпня.

"На жаль, ми повинні підтвердити, що серед жертв вбивства в Ель-Пасо є і громадянин Німеччини", - заявила представник МЗС Німеччини.

Вона відмовилася повідомити ім'я вбитого або якісь інші відомості про нього.

У суботу, 3 серпня, білий чоловік через расову ненависть убив, за останніми даними, 22 людини, багато хто з них були вихідцями з Мексики та громадянами цієї країни.

У середу Ель-Пасо має відвідати президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликає запровадити смертну кару за злочини на ґрунті ненависті. Він доручив Міністерству юстиції запропонувати законопроект, який забезпечує смертну кару тим, хто скоює злочини на ґрунті ненависті та масові вбивства.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиТехасСтрільба
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