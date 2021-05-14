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В результате стрельбы в США девять человек получили ранения

Автор: Артур Родивилов

Перестрелка произошла в американском городе Провиденс в штате Род-Айленд. В результате инцидента получили ранения девять человек.

Об этом сообщает AP.

По словам шефа местной полиции Хью Т. Клементса, трое из них получили серьезные ранения. Позже в полиции уточнили, что среди раненых - восемь мужчин и одна женщина.

Сначала неизвестные открыли стрельбу из автомобиля в сторону одного из домов, после чего находившиеся в доме начали стрелять в ответ. Было произведено несколько десятков выстрелов.

Напомним, ученица средней школы в городе Ригби, штат Айдахо, США, открыла стрельбу по одноклассникам. Несколько человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина произошла стрельба. В результате происшествия погибли пять человек, двое из которых - сотрудники правоохранительных органов.

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