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Унаслідок стрілянини в США дев'ять осіб отримали поранення

Автор: Артур Родивилов

Перестрілка сталася в американському місті Провіденс в штаті Род-Айленд. Унаслідок інциденту отримали поранення дев'ять осіб.

Про це повідомляє AP.

За словами шефа місцевої поліції Х'ю Т. Клементса, троє з них отримали серйозні поранення. Пізніше в поліції уточнили, що серед поранених - вісім чоловіків і одна жінка.

Спочатку невідомі відкрили стрілянину з автомобіля в бік одного з будинків, після чого люди, які знаходилися в будинку, почали стріляти у відповідь. Було зроблено кілька десятків пострілів.

Нагадавши, учениця середньої школи в місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька людей отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина. Унаслідок події загинули п'ятеро людей, двоє з яких - співробітники правоохоронних органів.

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