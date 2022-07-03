UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате стрельбы в Копенгагене погибли несколько человек

Фото: полиция на месте стрельбы в Копенгагене (twitter.com/pressefotosdk)
Автор: Александр Мороз

В результате стрельбы в торговом центре Fields в Копенгагене (Дания) погибли несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщила полиция, арестован 22-летний датчанин, который подозревается в стрельбе. Не исключено, что происшествие могут квалифицировать как теракт.

Также сообщается, что в результате стрельбы есть погибшие, но точное число не называется. Главная столичная больница "Ригшоспиталет" приняла нескольких раненых.

Напомним, стрельба в торговом центре Fields произошла во второй половине дня. На место прибыли несколько нарядов полиции, местные СМИ пишут, что сотни посетителей ТЦ выбегали из торгового центра, как только произошли первые выстрелы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КопенгагенДания