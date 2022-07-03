В результате стрельбы в Копенгагене погибли несколько человек

Как сообщила полиция, арестован 22-летний датчанин, который подозревается в стрельбе. Не исключено, что происшествие могут квалифицировать как теракт.

Также сообщается, что в результате стрельбы есть погибшие, но точное число не называется. Главная столичная больница "Ригшоспиталет" приняла нескольких раненых.