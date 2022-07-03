В результаті стрілянини в Копенгагені загинули кілька осіб

В результаті стрілянини в торговому центрі Fields в Копенгагені (Данія) загинули кілька осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомила поліція, заарештований 22-річний данець, який підозрюється у стрілянині. Не виключено, що подію можуть кваліфікувати як теракт.
Також повідомляється, що в результаті стрілянини є загиблі, але точне число не називається. Головна столична лікарня "Рігшоспіталет" прийняла кількох поранених.
Нагадавши, стрілянина в торговому центрі Fields сталася в другій половині дня. На місце прибули кілька нарядів поліції, місцеві ЗМІ пишуть, що сотні відвідувачів ТЦ вибігали з торгового центру, як тільки сталися перші постріли.
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