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В результате стрельбы в Колорадо погибли семь человек

Автор: Даша Харченко

В американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Подозреваемый стрелок подъехал к трейлеру, где праздновали день рождения, и открыл огонь, после чего покончил с собой.

Полиция обнаружила шесть погибших на месте происшествия, еще один человек был ранен и позже умер в больнице. На вечеринке также были дети, они не пострадали.

По предварительным данным, стрелок оказался парнем одной из погибших.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне во Флориде устроили стрельбу в торговом центре. В результате пострадали минимум 5 человек.

Ранее стало известно, что в американском штате Колорадо, в супермаркете, неизвестный открыл стрельбу. Сначала сообщалось, что в результате инцидента погибли шесть человек, включая одного полицейского.

Также в американском штате Северная Каролина произошла стрельба. В результате происшествия погибли пять человек, двое из которых - сотрудники правоохранительных органов.

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