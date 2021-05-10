Внаслідок стрілянини в Колорадо загинули сім осіб

Підозрюваний стрілець під'їхав до трейлера, де святкували день народження, і відкрив вогонь, після чого заподіяв собі смерть.

Поліція виявила шість загиблих на місці події, ще одна людина була поранена і пізніше померла в лікарні. На вечірці також були діти, вони не постраждали.

За попередніми даними, стрілець виявився хлопцем однієї з загиблих.

Всі обставини події встановлюються.