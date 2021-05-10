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Внаслідок стрілянини в Колорадо загинули сім осіб

Автор: Даша Харченко

В американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталась стрілянина під час святкування дня народження. Внаслідок інциденту загинули сім людей.

Про це повідомляє пресслужба поліції міста.

Підозрюваний стрілець під'їхав до трейлера, де святкували день народження, і відкрив вогонь, після чого заподіяв собі смерть.

Поліція виявила шість загиблих на місці події, ще одна людина була поранена і пізніше померла в лікарні. На вечірці також були діти, вони не постраждали.

За попередніми даними, стрілець виявився хлопцем однієї з загиблих.

Всі обставини події встановлюються.

Напередодні у Флориді влаштували стрілянину у торговому центрі. В результаті постраждали мінімум 5 осіб.

Раніше стало відомо, що в американському штаті Колорадо, в супермаркеті, невідомий відкрив стрілянину. Спочатку повідомлялось, що в результаті інциденту загинули шість осіб, включаючи одного поліцейського.

Також в американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина. В результаті події загинули п'ятеро людей, двоє з яких - працівники правоохоронних органів.

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