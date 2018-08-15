В результаті стрілянини в Києві постраждали дві людини

Постраждалих госпіталізували з місця події

У Києві в результаті стрілянини, яка сталася вранці, 15 серпня, постраждали дві людини. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.

Повідомляється, що в чергову частину надійшло повідомлення про госпіталізацію з місця пригоди двох чоловіків: у одного - дотикове поранення в ліве стегно, в іншого - в ноги та живіт.

Наразі правоохоронцями вирішується питання про порушення за фактом події кримінального провадження.

Нагадаємо, в Києві в ході бійки невідомі застосували вогнепальну зброю. О 10:40 в чергову частину надійшло повідомлення про бійку між чоловіками, при цьому учасники стріляли з невідомої зброї. Правоохоронці прибули на місце події, де виявили трьох чоловіків зі слідами побоїв.

За словами свідків, зловмисники зникли з місця події білим мікроавтобусом Mercedes і двома сріблястими автомобілями BMW і Toyota іноземної реєстрації. У Києві введено план "перехоплення", на розшук транспортних засобів орієнтовані всі поліцейські наряди.