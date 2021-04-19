В результате стрельбы в Чикаго погибла семилетняя девочка

В Чикаго, США, произошла стрельба. В результате инцидента погибла семилетняя девочка.
Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
Трагедия произошла возле ресторана McDonald's.
Также 29-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Девочка и мужчина находились в машине, когда началась стрельба. Ребенок получил несколько ранений. В больнице медики констатировали ее смерть.
Стрелявшего пока не удалось задержать.
ABC News сообщает, что пострадавший мужчина был отцом девочки.
Отметим, что в США в последние время участились случаи стрельбы с гибелью невинных людей. Так, в воскресенье в американском городе Остин, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента погибли трое людей. А накануне в городе Сан-Антонио, Техас, мужчина въехал на машине в терминал аэропорта, после чего открыл стрельбу. В результате его застрелил полицейский. Кроме того, днями ранее в старшей школе в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США, произошла стрельба. В результате инцидента погиб один человек.