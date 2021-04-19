Внаслідок стрілянини в Чикаго загинула семирічна дівчинка

В Чикаго, США, сталася стрілянина. В результаті інциденту загинула семирічна дівчинка.
Про це повідомляє NBC Chicago з посиланням на поліцію.
Трагедія сталася біля ресторану McDonald's.
Також 29-річний чоловік був госпіталізований у важкому стані.
Дівчинка і чоловік перебували в машині, коли почалася стрілянина. Дитина отримала кілька поранень. У лікарні медики констатували її смерть.
Стрільця поки не вдалося затримати.
ABC News повідомляє, що постраждалий чоловік був батьком дівчинки.
Зазначимо, що в США в останній час почастішали випадки стрілянини з загибеллю невинних людей. Так, у неділю в американському місті Остін, штат Техас, невідомий відкрив стрілянину. В результаті інциденту загинули троє людей. А напередодні у місті Сан-Антоніо, Техас, чоловік в'їхав на машині в термінал аеропорту, після чого відкрив стрілянину. В результаті його застрелив поліцейський. Крім того, днями раніше в старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталася стрілянина. В результаті інциденту загинула одна людина.