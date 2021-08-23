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В результате столкновения двух автобусов в Гане погибли 10 человек

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Гана, Понедельник 23 августа 2021 07:02
В результате столкновения двух автобусов в Гане погибли 10 человек Фото: в Гане из-за столкновения двух автобусов погибли 10 людей (trthaber.com)
Автор: Анна Полисученко

В результате столкновения двух автобусов в Гане погибли 10 человек. Также десятки людей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Хinhua.

Муниципальный пожарный инспектор Виннеба Генри Асиеду заявил, что авария произошла, когда два автобуса, которые ехали в противоположных направлениях, столкнулись возле рыбацкой общины гомо Мампонг вблизи шоссе Аккра-Кейп-Кост.

"Это было смертельно, и нам пришлось не спеша собирать тела. 10 человек умерли, а остальные находятся на лечении в больнице травматологов и специалистов Виннеба", - сказал Асиеду.

Асиеду добавил, что некоторые пассажиры попали в ловушку обломков, но работникам пожарной службы удалось их спасти. Продолжается расследование причин аварии.

Напомним, ранее в Гане из-за столкновения двух автобусов погибли 50 людей.

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