В результате столкновения двух автобусов в Гане погибли 10 человек. Также десятки людей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Хinhua .

Муниципальный пожарный инспектор Виннеба Генри Асиеду заявил, что авария произошла, когда два автобуса, которые ехали в противоположных направлениях, столкнулись возле рыбацкой общины гомо Мампонг вблизи шоссе Аккра-Кейп-Кост.

"Это было смертельно, и нам пришлось не спеша собирать тела. 10 человек умерли, а остальные находятся на лечении в больнице травматологов и специалистов Виннеба", - сказал Асиеду.

Асиеду добавил, что некоторые пассажиры попали в ловушку обломков, но работникам пожарной службы удалось их спасти. Продолжается расследование причин аварии.