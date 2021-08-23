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В результаті зіткнення двох автобусів в Гані загинули 10 осіб

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Гана, Понеділок 23 серпня 2021 07:02
В результаті зіткнення двох автобусів в Гані загинули 10 осіб Фото: у Гані через зіткнення двох автобусів загинули 10 людей (trthaber.com)
Автор: Анна Полисученко

В результаті зіткнення двох автобусів в Гані загинули 10 осіб. Також десятки людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Хіnһuа.

Муніципальний пожежний інспектор Віннеба Генрі Асіеду заявив, що аварія сталася, коли два автобуси, які їхали в протилежних напрямках, зіткнулися біля рибальської громади гомо Мампонг поблизу шосе Аккра-Кейп-Кост.

"Це було смертельно, і нам довелося не поспішаючи збирати тіла. 10 людей померли, а решта перебувають на лікуванні в лікарні травматологів і фахівців Віннеба", - сказав Асіеду.

Асієду додав, що деякі пасажири потрапили в пастку уламків, але працівникам пожежної служби вдалося їх врятувати. Триває розслідування причин аварії.

Нагадаємо, раніше в Гані через зіткнення двох автобусів загинули 50 людей.

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