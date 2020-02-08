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В Казахстане произошли столкновения, есть погибшие и раненые

Новости » Происшествия     08.02.2020 - 09:04
В Казахстане произошли столкновения, есть погибшие и раненые
Фото: Касым-Жомарт Токаев (ca news org)

Ночью 8 февраля в ряде населенных пунктов Кордайского района произошла групповая драка между местными жителями

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе стычек и массовой драки в ряде населенных пунктов Жамбылской области есть погибшие и раненые. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

По его словам, ночью 8 февраля в ряде населенных пунктов Кордайского района произошла групповая драка между местными жителями.

"Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями. Этой ситуацией попытались воспользоваться провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан", - говорится в заявлении президента Казахстана.

Как заявили в администрации президента, сейчас ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Токаев поручил государственным органам принять срочные меры по устранению последствий этого инцидента.

О причинах конфликта не сообщается.

Напомним, на улицы Западного берега и контролируемого движением ХАМАС Сектора Газа вышли сотни палестинцев. Это произошло после того, как во вторник президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения "сделки века" - плана мирного палестино-израильского урегулирования. Сделка предполагает взаимное признание двух государств, а Иерусалим при этом должен быть признан столицей Израиля.

Кроме того, в Иране правоохранители задержали несколько десятков участников акций протеста из-за причастности иранских военных к катастрофе украинского самолета над Тегераном. Силовики применяли против демонстрантов дубинки, электрошокеры, также были слышны звуки выстрелов.

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