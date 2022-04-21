В результате ракетного удара по Запорожью ранены 8 человек

Днем 21 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате ранения получили 8 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
По данным следствия, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате воздушной атаки ранены 8 граждан. Также взрывной волной повреждены окна в 4 вагонах эвакуационного поезда Запорожье-Львов. Среди пассажиров пострадавших нет.
Отмечается, что начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ранее мы сообщали, что оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.
Также мы писали, что в результате ракетного удара по Запорожье взрывная волна и обломки повыбивали окна в поезде во Львов.
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