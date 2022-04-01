В результате ракетного удара по Харьковской ОГА погибли 29 человек

В результате ракетной атаки по зданию Харьковской облгосадминистрации (ОГА) погибли 29 человек. Окончательное число жертв удалось установить лишь через месяц после трагедии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Фото кабинета председателя ОВА после ракетного удара российских оккупантов 1 марта 2022 года. В тот день погибли 29 человек. Помним..."- написал Синєгубов.
Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской ОГА 1 марта. Здание подверглось значительным разрушениям.
Ранее мы сообщали, что из-под завалов ОГА в Харькове достали тело волонтерки Виктории Ютиной.
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