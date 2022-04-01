В результаті ракетного удару по Харківській ОДА загинули 29 осіб

В результаті ракетної атаки по будівлі Харківської облдержадміністрації (ОДА) загинули 29 осіб. Остаточну кількість жертв встановили лише через місяць після трагедії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Фото кабінету голови ОВА після ракетного удару російських окупантів 1 березня 2022 року. Того дня загинули 29 людей. Пам’ятаємо..." - написав Синєгубов.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Харківській ОДА 1 березня. Будівля зазнала значних руйнувань.
Раніше ми повідомляли, що з-під завалів ОДА в Харкові дістали тіло волонтерки Вікторії Ютіної.
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