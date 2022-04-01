RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В результаті ракетного удару по Харківській ОДА загинули 29 осіб

Фото: в результаті обстрілу Харківської ОДА загинули 29 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В результаті ракетної атаки по будівлі Харківської облдержадміністрації (ОДА) загинули 29 осіб. Остаточну кількість жертв встановили лише через місяць після трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Фото кабінету голови ОВА після ракетного удару російських окупантів 1 березня 2022 року. Того дня загинули 29 людей. Пам’ятаємо..." - написав Синєгубов.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Харківській ОДА 1 березня. Будівля зазнала значних руйнувань.

Раніше ми повідомляли, що з-під завалів ОДА в Харкові дістали тіло волонтерки Вікторії Ютіної.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниХарків