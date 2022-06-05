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В результате ракетного обстрела Киева пострадал один человек, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook.com.Vitaliy.Klychko)
Автор: Александр Белоус

В результате ракетных обстрелов в Дарницком и Днепровском районах Киева сегодня утром погибших нет. Один человек госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Виталя Кличко.

"На данный момент жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали",

По его словам, службы еще работают на местах, подвергшихся атаке.

Напомним, в Киеве утром 5 июня прогремело несколько сильных взрывов в Дарницком и Днепровском районах. Кроме того, мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что около 6 утра враг совершил обстрел территорий в непосредственной близости от Броварской громады.

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Киев