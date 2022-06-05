Унаслідок ракетного обстрілу Києва постраждала одна людина, - Кличко

Унаслідок ракетних обстрілів у Дарницькому та Дніпровському районах Києва сьогодні зранку загиблих немає. Одна особа госпіталізована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталя Кличка .

За його словами, служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки.

"На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували",

Нагадаємо, У Києві вранці 5 червня прогриміло кілька сильних вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах. Крім того, міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що близько 6-ї ранку ворог здійснив обстріл територій у безпосередній близькості від Броварської громади.

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