RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Унаслідок ракетного обстрілу Києва постраждала одна людина, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook.com.Vitaliy.Klychko)
Автор: Олександр Білоус

Унаслідок ракетних обстрілів у Дарницькому та Дніпровському районах Києва сьогодні зранку загиблих немає. Одна особа госпіталізована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталя Кличка.

"На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували",

За його словами, служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки.

Нагадаємо, У Києві вранці 5 червня прогриміло кілька сильних вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах. Крім того, міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що близько 6-ї ранку ворог здійснив обстріл територій у безпосередній близькості від Броварської громади.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ