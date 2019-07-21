ru
ua

В результате пожаров в Португалии пострадали 20 человек


Местная власть сообщает, что пострадали 8 пожарных и 12 гражданских

В центральной части Португалии свыше 1 тыс. пожарных борются с пожарами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABCNews.

Пожары вспыхнули в вчера, в районе Каштелу-Бранку, в 200 км к северо-востоку от столицы Лиссабона.

Как отмечается, к тушению пожаров привлечены 1 тыс. 100 пожарных. Кроме того, задействовано 360 единиц техники, 11 вертолетов и самолетов.

По данным местных властей, в результате пожаров пострадали восемь пожарных и 12 гражданских, один из них доставлен в больницу.

Напомним, в прошлом году, в августе, в результате лесных пожаров, которые бушевали в Португалии, Пострадали 45 человек.

РБК-Украина писало, что в результате поджога аниме студии Kyoto Animation Co в Киото (Япония) погибли 33 человека.

По предварительной информации, здание, в котором расположена студия, подожгли около 10:35. Преступником оказался 41-летний мужчина, его задержали и доставили в больницу (он получил ожоги). По словам очевидцев, во время инцидента мужчина кричал "Умри!". На месте происшествия полицейские нашли холодное оружие.

Украинка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях КИУ назвал вероятные проблемные округа на выборах
Читать все новости