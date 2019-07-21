В результате пожаров в Португалии пострадали 20 человек

В центральной части Португалии свыше 1 тыс. пожарных борются с пожарами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABCNews.

Пожары вспыхнули в вчера, в районе Каштелу-Бранку, в 200 км к северо-востоку от столицы Лиссабона.

Как отмечается, к тушению пожаров привлечены 1 тыс. 100 пожарных. Кроме того, задействовано 360 единиц техники, 11 вертолетов и самолетов.

По данным местных властей, в результате пожаров пострадали восемь пожарных и 12 гражданских, один из них доставлен в больницу.

Напомним, в прошлом году, в августе, в результате лесных пожаров, которые бушевали в Португалии, Пострадали 45 человек.

РБК-Украина писало, что в результате поджога аниме студии Kyoto Animation Co в Киото (Япония) погибли 33 человека.

По предварительной информации, здание, в котором расположена студия, подожгли около 10:35. Преступником оказался 41-летний мужчина, его задержали и доставили в больницу (он получил ожоги). По словам очевидцев, во время инцидента мужчина кричал "Умри!". На месте происшествия полицейские нашли холодное оружие.