В результаті пожеж в Португалії постраждали 20 людей

В центральній частині Португалії понад 1 тис. пожежних борються з пожежами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABCNews.

Пожежі спалахнули в вчора, в районі Каштелу-Бранку, за 200 км на північний схід від столиці Лісабона.

Як зазначається, до гасіння пожеж залучили 1 тис. 100 пожежних. Окрім того, задіяно 360 одиниць техніки, 11 вертольотів і літаків.

За даними місцевої влади, в результаті пожеж постраждали вісім пожежних і 12 цивільних, один із них доставлений до лікарні.

Нагадаємо, минулого року, у серпні, у результаті лісових пожеж, які вирували в Португалії, Постраждали 45 осіб.

Також РБК-Україна писало, що в результаті підпалу аніме-студії Kyoto Animation Co в Кіото (Японія) загинули 33 людини.

За попередньою інформацією, будівлю, в якій розташована студія, підпалили близько 10:35. Злочинцем виявився 41-річний чоловік, його затримали і доставили в лікарню (він отримав опіки). За словами очевидців, під час інциденту чоловік кричав "Помри!". На місці події поліцейські знайшли холодну зброю.