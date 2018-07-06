В результате пожара на рынке в Славянске пострадали 2 человека

Пожар на рынке в Славянске ликвидирован

Пожар на рынке в Славянске (Донецкая область) ликвидирован, в результате пожара пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар на Центральном рынке в Славянске возник сегодня в 06:23, уже в 07:02 пожар был локализован, а в 07:28 - ликвидирован.

В результате пожара огнем было уничтожено перекрытие на площади 117 кв. м, вещи и бытовая техника.

"В результате происшествия пострадали два человека, которые самостоятельно обратились к медикам и были госпитализированы с предварительным диагнозом отравление угарным газом в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске произошел пожар на рынке.