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В результате пожара на рынке в Славянске пострадали 2 человека

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 11:52
Фото: пожар на рынке в Славянске (dsns.gov.ua)
Фото: пожар на рынке в Славянске (dsns.gov.ua)

Пожар на рынке в Славянске ликвидирован

Пожар на рынке в Славянске (Донецкая область) ликвидирован, в результате пожара пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар на Центральном рынке в Славянске возник сегодня в 06:23, уже в 07:02 пожар был локализован, а в 07:28 - ликвидирован.

В результате пожара огнем было уничтожено перекрытие на площади 117 кв. м, вещи и бытовая техника.

"В результате происшествия пострадали два человека, которые самостоятельно обратились к медикам и были госпитализированы с предварительным диагнозом отравление угарным газом в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске произошел пожар на рынке.

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Теги публикации: Славянск, пожар, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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