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Внаслідок пожежі на ринку у Слов’янську постраждали 2 людини

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 11:52
Фото: пожежа на ринку у Слов’янську (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа на ринку у Слов’янську (dsns.gov.ua)

Пожежу на ринку у Слов’янську ліквідовано

Пожежу на ринку у Слов’янську (Донецька область) ліквідовано, внаслідок пожежі постраждали дві людини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа на Центральному ринку у Слов’янську виникла сьогодні о 06:23, вже о 07:02 пожежу було локалізовано, а о 07:28 - ліквідовано.

Внаслідок пожежі вогнем було знищено перекриття на площі 117 кв. м, речі та побутова техніка.

"В результаті події постраждали дві людини, які самостійно звернулися до медиків та були госпіталізовані із попереднім діагнозом отруєння чадним газом у задовільному стані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Слов'янську сталася пожежа на ринку.

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Теги публікації: Слов'янськ, пожежа, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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