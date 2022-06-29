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В результате повреждения моста под Киевом погиб человек, есть пострадавшие

Фото: в результате повреждения моста под Киевом погиб человек, есть пострадавшие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Вышегородском районе Киевской области непогода разрушила мост через реку Ирпень. Известно о погибшем человеке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Непогода разрушила мост через реку Ирпень в Вышгородском районе, возле села Демидов.

"По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - пишет пресс-служба.

Сейчас на месте работают спасатели. Следователи выясняют причину инцидента.

"Движение транспорта через мост временно ограничено", - добавляет ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в столице и Киевской области бушует сильная непогода. В городе возникли сильные подтопления.

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