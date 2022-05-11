В результате обстрелов оккупантами Донецкой области ранения получили двое гражданских

Российские войска 11 мая обстреляли Донецкую область. В результате ранения получили двое мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Ранения получили гражданские в Нью-Йорке и Новоселовке.
Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь оказали человеку, который получил ранения в Луганской области.
Также отмечается, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, что вчера, 11 мая, оккупанты в Донецкой области за сутки убили трех мирных жителей.
Также мы писали, что ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24 на Донбассе.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!