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Внаслідок обстрілів окупантами Донецької області поранення отримали двоє цивільних

Павло Кириленко (facebook.com.pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська 11 травня обстріляли Донецьку область. Внаслідок цього поранення отримали двоє мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Поранення отримали цивільні у Нью-Йорку та Новоселівці.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу надали людині, яка отримала поранення у Луганській області.

Також зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Окупанти обстріляли Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, що вчора, 11 травня, окупанти у Донецькій області за добу вбили трьох мирних мешканців.

Також ми писали, що ЗСУ збили ворожий гелікоптер Мі-24 на Донбасі.

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