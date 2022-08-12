В результате обстрела Запорожья погиб человек, есть раненые

"От полученных травм одна женщина скончалась по дороге в больницу. Еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы и получают в больнице медицинскую помощь", - написал он.

Городской совет выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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Глава Запорожской ОВА Александр Страрух отметил, что в результате обстрела погибла 71-летняя женщина. Также он сообщил, что ранения получила еще одна 66-летняя женщина.

Еще двое жителей областного центра, по его информации, получили осколочные ранения. После оказания первой помощи они доставлены в больницу.