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В результате обстрела парка Горького в Харькове пострадал мужчина

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Харьков, Суббота 02 апреля 2022 14:55
В результате обстрела парка Горького в Харькове пострадал мужчина Фото: в Харькове обстреляли парк Горького (фото t.me/citykharkivua)
Автор: Наталья Юрченко

В результате обстрела территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Харькове пострадал сотрудник коммунальной службы. Мужчину доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.

Отмечается, что во время обстрела в парке работали коммунальщики, в частности, озеленители. Один из них, 57-летний мужчина, получил ранения и был госпитализирован.

Кроме того, разрушениям подверглись аттракционы "Галеон Барбадос" и "Индия", повреждена сцена в Ретро-парке, некоторые кафе, парковые диваны, а также поломаны старинные деревья

Напомним, российские оккупанты 2 апреля нанесли ракетный удар по парку имени Горького в Харькове.

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