ru ua
Сб, 02 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В результаті обстрілу парку Горького в Харкові постраждав чоловік

Новость на русском →
Харків, Субота 02 квітня 2022 14:55
В результаті обстрілу парку Горького в Харкові постраждав чоловік Фото: у Харкові обстріляли парк Горького (t.me/citykharkivua)
Автор: Наталія Юрченко

В результаті обстрілу території Центрального парку культури і відпочинку імені Горького у Харкові постраждав співробітник комунальної служби. Чоловіка доставили у лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

Зазначається, що під час обстрілу у парку працювали комунальники, зокрема, озеленювачі. Один із них, 57-річний чоловік, отримав поранення і був госпіталізований.

Крім того, руйнувань зазнали атракціони "Галеон Барбадос" та "Індія", пошкоджено сцену в Ретро-парку, деякі кафе, паркові дивани, а також поламані старовинні дерева

Нагадаємо, російські окупанти 2 квітня завдали ракетного удару по парку імені Горького в Харкові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою