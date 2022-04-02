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В результате обстрела оккупантов почти вся Луганская область осталась без газа

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Луганск, Суббота 02 апреля 2022 13:56
В результате обстрела оккупантов почти вся Луганская область осталась без газа Фото: в Луганской области оккупанты повредили газопровод (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Под Северодонецком (Луганская область) российские оккупанты повредили газопровод диаметром 500 мм. Практически вся область осталась без газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет", - написал Гайдай.

По его словам, место аварии находится в зоне активных боевых действий. Пока у ремонтников нет возможности туда добраться.

В результате повреждения газопровода без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты - примерно 60 тысяч абонентов.

Всего без газа остались 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Луганской области. Вчера, 1 апреля, противник нанес удары по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску, Кременному и Ивановке, повреждены 20 жилых домов.

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