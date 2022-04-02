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В результаті обстрілу окупантів майже вся Луганська область залишилася без газу

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Луганськ, Субота 02 квітня 2022 13:56
В результаті обстрілу окупантів майже вся Луганська область залишилася без газу Фото: у Луганській області окупанти пошкодили газопровід (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Під Сєвєродонецьком (Луганська область) російські окупанти пошкодили газопровід діаметром 500 мм. Практично вся область залишилася без газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая у Telegram.

"Деякий час після потрапляння палав газ, але нам вдалося своєчасно перекрити всі засувки. Загрози населенню і навколишньому середовищу немає", - написав Гайдай.

За його словами, місце аварії знаходиться в зоні активних бойових дій. Поки у ремонтників немає можливості туди дістатися.

В результаті пошкодження газопроводу без газу залишилися Сєвєродонецьк і прилеглі населені пункти - приблизно 60 тисяч абонентів.

Всього без газу залишилися 36 населених пунктів (131 944 абоненти), з них 30 повністю і 6 Частково.

Нагадавши, російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Вчора, 1 квітня, противник завдав ударів по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Кремінному та Іванівці, пошкоджено 20 житлових будинків.

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