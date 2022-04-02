В результаті обстрілу окупантів майже вся Луганська область залишилася без газу
Під Сєвєродонецьком (Луганська область) російські окупанти пошкодили газопровід діаметром 500 мм. Практично вся область залишилася без газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая у Telegram.
"Деякий час після потрапляння палав газ, але нам вдалося своєчасно перекрити всі засувки. Загрози населенню і навколишньому середовищу немає", - написав Гайдай.
За його словами, місце аварії знаходиться в зоні активних бойових дій. Поки у ремонтників немає можливості туди дістатися.
В результаті пошкодження газопроводу без газу залишилися Сєвєродонецьк і прилеглі населені пункти - приблизно 60 тисяч абонентів.
Всього без газу залишилися 36 населених пунктів (131 944 абоненти), з них 30 повністю і 6 Частково.
Нагадавши, російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Вчора, 1 квітня, противник завдав ударів по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Кремінному та Іванівці, пошкоджено 20 житлових будинків.
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