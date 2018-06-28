В результате непогоды в Украине обесточены 144 населенных пунктов

Больше всего населенных пунктов обесточено в Полтавской области - 58

В Украине в результате непогоды - дождя и порывов ветра - в ночь на четверг, 28 июня, обесточены более 140 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью 28 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 144 населенных пункта в 5 областях, а именно: Полтавская - 58 н.п., Днепропетровска - 52 н.п., Киевская - 28 н.п., Кировоградская - 3 н.п. и Запорожская - 3 н.п.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения в населенных пунктах уже привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее, 12 июня 2018 года в результате непогоды в Черновицкой области обесточенными остаются 48 населенных пунктов.

Добавим, что в Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение.