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Внаслідок негоди в Україні знеструмлено 144 населенних пунктів

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 09:12
Фото: ілюстративне фото (zk.dsns.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (zk.dsns.gov.ua)

Найбільше населенних пунктів знеструмлено у Полтавській області - 58

В Україні внаслідок негоди - дощів та поривів вітру - в ніч на четвер, 28 червня, знеструмлено понад 140 населенних пунктів у п'яти областях. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Вночі 28 червня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 144 населених пункти у 5 областях, а саме: Полтавська - 58 н.п., Дніпропетровська - 52 н.п., Київська - 28 н.п., Кіровоградська - 3 н.п. та Запорізька - 3 н.п.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання у населених пунктах вже залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше, 12 червня 2018 року у результаті негоди в Чернівецькій області знеструмленими залишаються 48 населених пунктів.

Додамо, що у Закарпатській області оголошено штормове попередження. 

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Темы: Негода в Україні    Теги публікації: Гідрометцентр, обесточен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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