В результаті негоди в Чернівецькій області знеструмленими залишаються 48 населених пунктів

У багатьох населених пунктах пошкоджено покрівлі будівель

В результаті негоди 12 червня 2018 року в Чернівецькій області знеструмленими залишаються 48 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації.

"На сьогодні без електропостачання залишаються 48 населених пунктів, з них у 27 частково пошкоджено Л-10 кВ, з них 9 - частково знеструмлено", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у багатьох населених пунктах пошкоджено покрівлі житлових і адміністративних будівель, а також поламані дерева.

До ліквідації наслідків негоди залучені: Управління цивільного захисту населення облдержадміністрації, рятувальники і співробітники "Чернівціобленерго" і "Чернівцігаз".

Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, вчора в Ужгороді пройшов сильний град, який супроводжувався шквальним вітром.