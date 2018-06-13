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В результаті негоди в Чернівецькій області знеструмленими залишаються 48 населених пунктів

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 11:46
Фото: ілюстративне фото (zk.dsns.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (zk.dsns.gov.ua)

У багатьох населених пунктах пошкоджено покрівлі будівель

В результаті негоди 12 червня 2018 року в Чернівецькій області знеструмленими залишаються 48 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації.

"На сьогодні без електропостачання залишаються 48 населених пунктів, з них у 27 частково пошкоджено Л-10 кВ, з них 9 - частково знеструмлено", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у багатьох населених пунктах пошкоджено покрівлі житлових і адміністративних будівель, а також поламані дерева.

До ліквідації наслідків негоди залучені: Управління цивільного захисту населення облдержадміністрації, рятувальники і співробітники "Чернівціобленерго" і "Чернівцігаз".

Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, вчора в Ужгороді пройшов сильний град, який супроводжувався шквальним вітром.

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Теги публікації: Гідрометцентр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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