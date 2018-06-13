В результаті негоди в Чернівецькій області знеструмленими залишаються 48 населених пунктів

У багатьох населених пунктах пошкоджено покрівлі будівель
В результаті негоди 12 червня 2018 року в Чернівецькій області знеструмленими залишаються 48 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації.
"На сьогодні без електропостачання залишаються 48 населених пунктів, з них у 27 частково пошкоджено Л-10 кВ, з них 9 - частково знеструмлено", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у багатьох населених пунктах пошкоджено покрівлі житлових і адміністративних будівель, а також поламані дерева.
До ліквідації наслідків негоди залучені: Управління цивільного захисту населення облдержадміністрації, рятувальники і співробітники "Чернівціобленерго" і "Чернівцігаз".
Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Нагадаємо, вчора в Ужгороді пройшов сильний град, який супроводжувався шквальним вітром.