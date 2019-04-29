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В Ливии атаковали крупнейшее месторождение нефти

Новости » Происшествия    29.04.2019 - 17:48
В Ливии атаковали крупнейшее месторождение нефти
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В результате нападения никто не пострадал

В Ливии группа неизвестных боевиков организовала вооруженное нападение на центральную станцию крупнейшего нефтяного месторождения Аш-Шарара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщается, этот район месторождения на юге Ливии перешел под контроль сторонников маршала Халифы Хафтара в феврале 2019 года.

По предварительным данным, в результате нападения пострадавших нет, инфраструктуре не нанесен ущерб.

Отмечается, что это первое вооруженное нападение на указанное нефтяное месторождение.

Ранее РБК-Украина писало, что в предместьях Триполи силы правительства Ливии смогли оттеснить армию Халифа Хафтара в южных районах города.

Напомним, представитель Ливийской национальной армии Хафтара Ахмед Аль-Мисмари заявил, что в ближайшие дни к Триполи будут переброшены дополнительные силы, которые при помощи артиллерии добьются успеха на южных подступах к столице. 

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