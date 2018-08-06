У результаті повені в Таїланді постраждали понад 70 тис. осіб

Новини Надзвичайні події 06.08.2018 - 07:02
Фото: повінь у Таїланді (twitter.com/912CroozeFM)
Фото: повінь у Таїланді (twitter.com/912CroozeFM)

Метеорологи прогнозують з 5 по 9 серпня нові сильні зливи на півночі і північному сході королівства

У Таїланді в результаті повеней, викликаних сильними дощами постраждали понад 70 тис. осіб. Про це повідомило місцеве видання Bangkok Post.

За інформацією газети, стихія зачепила дев'ять північно-східних провінцій країни з яких найбільше постраждала Накхонпханом, де вийшла з берегів річка Меконг, затопивши 12 районів.

У результаті повені в Накхонпханомі постраждало 12,2 тис. домашніх господарств і 26,8 тис. осіб, затоплено 28,7 тис. гектарів.

У сусідній провінції Мукдахан вода затопила 11,4 тис. ферм (4,5 тис. гектарів), постраждали 38,3 тис. осіб.

Метеорологічне бюро Таїланду прогнозує з 5 по 9 серпня нові сильні зливи на півночі і північному сході королівства.

Нагадаємо, у М'янмі в результаті повеней загинули щонайменше 10 людей, тисячі людей були змушені покинути свої будинки.

 

 

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Теги:  таиланд,  наводнение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС