В Мьянме из-за наводнений погибли около 10 человек

Новости Происшествия 29.07.2018 - 23:17
Фото: наводнение (AFP)
Фото: наводнение (AFP)

Более 500 тысяч людей пострадали от наводнений

В Мьянме в результате наводнений погибли по меньшей мере 10 человек, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает AFP.

Как сообщается, некоторые местные жители были спасены на лодках, а волонтеры использовали плоты из бочек и кусков дерева, чтобы вытаскивать людей.

"В результате наводнений погибло 10 человек. Более 550 000 перемещенных лиц пострадали от наводнений по всей стране", - сообщил собеседник.

Отмечено, что в некоторых районах была эвакуация местных жителей. Ежегодно Мьянма подвергается серьезным наводнениям, а в 2015 году Мьянма возглавила список стран, наиболее пострадавших от экстремальных погодных условий.

Так, в 2018 более 100 человек погибли в результате наводнений, которые также вытеснили сотни тысяч людей по всей стране.

Самым худшим стихийным бедствием Мьянмы в последнее время был Cyclone Nargis, который обрушился на огромные участки побережья страны и принес по меньшей мере 138 000 погибших.

Напомним, ранее сообщалось, что на юго-востоке Мьянмы в результате сильных ливней, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

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Теги:  Жертвы,  наводнение,  Мьянма  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС