В Мьянме из-за наводнений погибли около 10 человек

Более 500 тысяч людей пострадали от наводнений

В Мьянме в результате наводнений погибли по меньшей мере 10 человек, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает AFP.

Как сообщается, некоторые местные жители были спасены на лодках, а волонтеры использовали плоты из бочек и кусков дерева, чтобы вытаскивать людей.

"В результате наводнений погибло 10 человек. Более 550 000 перемещенных лиц пострадали от наводнений по всей стране", - сообщил собеседник.

Отмечено, что в некоторых районах была эвакуация местных жителей. Ежегодно Мьянма подвергается серьезным наводнениям, а в 2015 году Мьянма возглавила список стран, наиболее пострадавших от экстремальных погодных условий.

Так, в 2018 более 100 человек погибли в результате наводнений, которые также вытеснили сотни тысяч людей по всей стране.

Самым худшим стихийным бедствием Мьянмы в последнее время был Cyclone Nargis, который обрушился на огромные участки побережья страны и принес по меньшей мере 138 000 погибших.

Surging floodwaters have killed at least 10 people and forced tens of thousands from their homes across swathes of Myanmar. Vast areas of farmland have been submerged by muddy water stretching to the horizon, with only the rooftops of some houses visible https://t.co/YwNOC3WtYQ — AFP news agency (@AFP) July 29, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что на юго-востоке Мьянмы в результате сильных ливней, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.