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В результате наводнения на Гаити погибли 6 человек

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Гаити, Пятница 04 февраля 2022 05:19
В результате наводнения на Гаити погибли 6 человек Фото: в результате наводнения в Гаити погибли 6 человек (twitter.com/meteoblue)
Автор: Анна Полисученко

На север Гаити обрушились проливные дожди. В результате наводнения погибли по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал teleSUR.

Масштабное наводнение началось на Гаити 2 февраля.

По информации спасателей, еще один человек числится пропавшим без вести.

Отмечается, что основной причиной гибели людей стала неосведомленность. В качестве примера спасатели рассказали о мужчине, которого унесло водой, когда он пытался спасти свой скот.

В 20 районах стихия затопила около 2 600 домов, вследствие чего более 2 000 семей нуждаются во временном убежище.

Ранее мы писали, что на Гаити совершили покушение на премьера.

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