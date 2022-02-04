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В результаті повені на Гаїті загинули 6 людей

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Гаїті, П'ятниця 04 лютого 2022 05:19
В результаті повені на Гаїті загинули 6 людей Фото: в результаті повені в Гаїті загинули 6 осіб (twitter.com/meteoblue)
Автор: Анна Полисученко

На північ Гаїті обрушилися проливні дощі. В результаті повені загинули щонайменше шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал teleSUR.

Масштабна повінь почалася на Гаїті 2 лютого.

За інформацією рятувальників, ще одна людина числиться зниклою безвісти.

Зазначається, що основною причиною загибелі людей стала необізнаність. Як приклад рятувальники розповіли про чоловіка, якого віднесло водою, коли він намагався врятувати свою худобу.

В 20 районах стихія затопила близько 2 600 будинків, внаслідок чого більше 2 000 сімей потребують тимчасового притулку.

Раніше ми писали, що на Гаїті вчинили замах на прем'єра.

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